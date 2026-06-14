Райони във Варна остават без вода

Снимка Пиксабей

Без вода ще бъдат абонатите от високата част на квартал „Аспарухово“ днес до около 15:00 часа, съобщават от водоснабдителното дружество.



До 17:00 часа, ще бъде прекъснато водоподаването и в местност „Св. Никола“, както и в части от местност „Траката“, пише moreto.net.

Редактор "Екип на Петел",

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