Районите без ток във Варна утре

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия утре - 22 ноември, без ток във Варна ще са:

- От 8:30 ч. до 16:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. "Брегалница" 3, ХЕИ и Център за спешна медицинска помощ, електрозахранени от ТП 314.

- От 8:30 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - ул. "Брегалница" 1, 3, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 65, ул. "Дойран" 11, 12, 13, 14, ул. "Кюстенджа" 3, 5, 11, 13, 22, 24, ул. "Полк. Свещаров" 7, ул. "Тодор Димов" 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 27, 29, ул. "Топра Хисар" 5, 16, ул. "Ян Палах" 100, ул. "Иглика" 6, 8, ул. "Нарцис" 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 1.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!