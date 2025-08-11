Районите без вода днес във Варна
Авария остави днес до около 14:00 часа без вода част от абонатите в кв."Виница", съобщават от "ВиК Варна" ООД.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
