Районите без вода днес във Варна

Булфото

До около 16:00 часа без водоподаване ще са част от абонатите в кв."Младост";

Поради авария без вода до 17.00 ч. ще са абонатите, затворени в карето ул. "Пирин", бул. "Сливница", бул. "Цар Освободител" и ул. "Ген.Колев";

Поради авария без вода от 10.00 до 16.00 ч. остават абонатите на част от м-ст Ракитника, съобщиха от ВиК Варна.

Поради същата причина без водоподаване до 14.30 ч. остават и абонатите на бл.117, вх.6 на ул. "Мечтание".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!