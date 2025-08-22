Районите без вода днес във Варна
22.08.2025
Пиксабей
От 9:00 ч. до около 14:00 ч. заради авария без водоподаване остават абонатите в карето между улиците: ул "Георги Пиячевич", ул."Козница", бул."Република" и ул."Девня";
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
