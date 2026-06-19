Районите без вода във Варна днес
19.06.2026 / 11:00 0
Снимка: Пиксабей
Два района останаха без вода днес.
До около 16 ч. на сухо ще са абонатите в местност Евксиноград около ул. "14-та", съобщават от ВиК-Варна.
Без вода до около 17 ч. ще бъдат живеещите в района на Западна промишлена зона, около гаража на "ВиК" Варна.
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