Районите без вода във Варна и региона днес

Снимка: Пиксабей

Два са районите, които останаха без вода във Варна и региона днес.

Поради авария на сухо до около 15.00 ч. ще бъде част от местността Св. Никола.

Това става ясно от съобщение на ВиК - Варна.

Отново поради възникнала авария без вода ще бъдат абонатите на село Старо Оряхово. Очаква се тя да бъде пусната около 13.00 ч.

Редактор "Екип на Петел",

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