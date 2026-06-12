Районите без вода във Варна и региона днес
Снимка: Пиксабей
Два са районите, които останаха без вода във Варна и региона днес.
Поради авария на сухо до около 15.00 ч. ще бъде част от местността Св. Никола.
Това става ясно от съобщение на ВиК - Варна.
Отново поради възникнала авария без вода ще бъдат абонатите на село Старо Оряхово. Очаква се тя да бъде пусната около 13.00 ч.
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