Районите във Варна без вода днес

Снимка: Пиксабей

Аварии оставиха няколко района без вода днес. На сухо до около 15 ч. ще бъдат абонатите в карето между бул. "Васил Левски", ул. "Дубровник", бул. "Христо Смирненски" и ул. "Мир".

До около 12 ч. вода няма да имат и част от живеещите в местност Евксиноград и к.к. "Св. Св. Константин и Елена".

На сухо до около 16 ч. ще бъдат и абонатите на местност Пчелина.

