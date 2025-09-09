Районите във Варна без вода днес

Снимка: Пиксабей

Поради аварии в 8 варненски района няма да имат вода днес, съобщават от ВиК - Варна.

Ето къде ще бъдат на сухо:

- до около 13 ч. около ул. "Балкапан" в кв. "Аспарухово".

- до около 13 ч. част от местност Пчелина, в района на параклиса.

- до около 14 ч. части от местности: Добрева чешма, Лозите, Розмарин и Черноморска панорама.

- до около 15 ч. района между ул. "Ал. Дякович", ул. "Козлодуй" и ул. "Девня".

- до около 16 ч. високата зона на кв. "Виница".

- до около 17 ч. в част от кв. "Бриз".

- до около 17 ч. поради предизвикана авария част от местност Манастирски рид.

- до около 17 ч. кв. "Кайсиева градина".

