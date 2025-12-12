Районите във Варна без вода днес

Снимка: Пиксабей

Три са за момента районите в морската столица, които останаха без вода, съобщават от ВиК - Варна.

Поради авария на сухо до 16 ч. ще бъдат абонатите на ж.к. "Дружба" в квартал "Аспарухово".

Поради предизвикана авария от външна фирма без вода отново до около 16 ч. ще бъдат живеещите в част от местност Траката.

Около 17 ч. трябва да бъде пусната водата и на абонатите, затворени в карето между бул. "Владислав", бул. "Република", бул. "Сливница" и ул. "Янко Москов".

