реклама

Районите във Варна без вода днес

23.01.2026 / 10:36 0

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на ремонтни дейности без вода до 16 ч. ще бъдат абонатите по улиците "Д-р Борис Окс", "Индржишка Кръстева" и "Сирма Войвода". Това съобщават от ВиК - Варна.

До около 17 ч. на сухо ще бъдат и живеещите в част от местността Манастирски рид. 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама