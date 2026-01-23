Районите във Варна без вода днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на ремонтни дейности без вода до 16 ч. ще бъдат абонатите по улиците "Д-р Борис Окс", "Индржишка Кръстева" и "Сирма Войвода". Това съобщават от ВиК - Варна.

До около 17 ч. на сухо ще бъдат и живеещите в част от местността Манастирски рид.

