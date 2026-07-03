Районите във Варна без вода днес

Снимка: Пиксабей

Няколко района в морската столица останаха на сухо днес. Това става ясно от съобщения на ВиК - Варна.

До около 13 ч. без вода ще е част от местността Зеленика.

До около 16 ч. ще почакат живеещите в района между бул. "В. Левски" и улиците "Кракра" и "Тодор Влайков".

До около 17 часа на сухо ще са абонатите в района на улица "Никола Симов" до Полицейската школа.

Около 18 ч. пък се очаква да бъде пусната водата за живеещите между ул. "Роза", ул. "Евлоги Георгиев", бул. "Васил Левски" и бул. "Христо Смирненски" в квартал "Васил Левски".

Редактор "Екип на Петел",

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