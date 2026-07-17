Районите във Варна без вода днес

Снимка: Пиксабей

Три района в морската столица са без вода днес, става ясно от съобщение на ВиК - Варна.

На сухо до отстраняване на аварията ще са абонатите на високата част на квартал "Аспарухово".

До около 17.00 ч. без вода ще бъдат живеещите в карето на улиците "Велека", "Райко Даскалов", "Девня" и булевард "Република".

Около 18 ч. трябва да пуснат водата и в част от Морската градина.

Редактор "Екип на Петел",

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