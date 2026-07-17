реклама

Районите във Варна без вода днес

17.07.2026 / 11:11 0

Снимка: Пиксабей

Три района в морската столица са без вода днес, става ясно от съобщение на ВиК - Варна. 

На сухо до отстраняване на аварията ще са абонатите на високата част на квартал "Аспарухово".

До около 17.00 ч. без вода ще бъдат живеещите в карето на улиците "Велека", "Райко Даскалов", "Девня" и булевард "Република".

Около 18 ч. трябва да пуснат водата и в част от Морската градина.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама