Районите във Варна и областта, където няма да има ток днес

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 5 февруари, без ток във Варна и областта ще са:

- От 8:30 ч. до 14:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Вл. Варненчик", бл. 405, входове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20А, част от вилна зона Ментеше, електрозахранени от ТП 970.

- От 8:30 ч. до 14:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. "Владислав Варненчик".

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Юнак, с. Дъбравино и с. Горен чифлик.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Комарево.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Храброво и в района на ТП Овчарник Провадия, ТП Измътец, МТТ Айкъна, ТП ПС СЕП Блъсково.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището и пекарната, и кметсво с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.

- От 5:00 ч. до 17:00 ч. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Градинарово – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково - клиентите, електрозахранени от ТП 7.

- От 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Китен, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок.

- От 9:00 ч. до 16:00 ч. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник Поетапно спиране на ТП1, ТП2, МТП3 и ТП4.

- В периода 05.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Левски – клиентите, електрозахранени от МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 03.02.2026 г. - 05.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Щипско – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 04.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Звънец . Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 02.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- В периода 03.02.2026 г. - 05.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Горен чифлик. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 03.02.2026 г. - 05.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 03.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.

