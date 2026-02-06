Районите във Варна и областта, където няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 6 февруари, без ток във Варна и областта ще са:

- От 9:00 ч. до 16:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. "Явор" 3, 4, 5, 6, 20, ул. "Бреза" 8, част от пазар бул. "Васил Левски", електрозахранени от ТП 124.

- От 9:30 ч. до 12:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. "Оборище" № 13, 28, 30, ул. "Генерал Радко Димитриев" № 57, 59, 60, ул. "Дрин" № 14, 16, бул. "Сливница" № 105, ЕСО ЕАД, "Международен колеж" ООД, електрозахранени от ТП 316.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Акчелар, ул. "Д-р Любен Попов", ул. "Сирма Войвода", ул. "Илия Пенев" и ул. "Димитър Константинов", електрозахранени от ТП 1859.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Зорница - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул., ул. 9-та.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- В периода 05.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Левски – клиентите, електрозахранени от МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 04.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Звънец . Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 02.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- В периода 03.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.

