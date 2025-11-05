Районите във Варна и областта без вода днес

Снимка: Пиксабей

Авария остави без вода до около 15 ч. абонатите на част от квартал "Победа" във Варна, затворена между бул. "Цар Освободител", ул. "Тодор Пенев" и ул. "А. Сахаров". Това съобщават от ВиК в града.

Също до около 15 ч. на сухо ще са живеещите в района на улиците "Кирил и Методий", "Инж. Каракулаков", "Искър" и "Средец" в квартал "Аспарухово"

Поради профилактика на "Енерго-Про" смущения във водоподаването или без вода до отстраняване на аварията ще има в местността Пчелина, селата Каменар, Орешак и Куманово, местностте Добрева чешма и Телевизионната кула, както и части от квартал "Виница".

