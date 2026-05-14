Районната прокуратура се самосезира за отсечените липи в центъра на Варна

снимка: Фейсбук, Благомир Коцев

Районната прокуратура във Варна образува преписка по публикации в електронни медии от 13 май 2026 година, касаещи отсичане на дървета от вида липа в централната част на града.

Преписката е образувана незабавно и има за цел да се установи дали изсичането на дърветата е законосъобразно или не, има ли данни за извършено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс или за друг вид нарушение на закона, което подлежи на административна санкция, както и има ли виновно поведение от страна на длъжностни лица, предаде Радио Варна.

Предстои да бъдат събрани всички данни, относими към случая, както и да бъде извършен анализ на резултатите с оглед преценка на последващите действия, информираха от пресцентъра на прокуратурата.

