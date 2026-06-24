Районният кмет на "Одесос" във Варна: Пред административна криза сме, спираме събирането на такси за общински терени

снимка: Фейсбук, Янислава Шопова

Район „Одесос“ е изправен пред сериозна административна криза, която пряко засяга реда при ползването на общинските терени и нормалната работа на местния бизнес. За съжаление, в момента районната администрация е поставена в ситуация, в която не може да упражнява в пълен обем своите законови правомощия. За това алармира в социалните мрежи районният кмет на "Одесос" във Варна Янислава Шопова.



"Изпратих официално уведомление до кмета на община Варна, с което настоявам за незабавни мерки. Липсата на назначена от него комисия по чл. 49 от Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ за район „Одесос“ води до безконтролно заемане на общински терени и поставя администрацията в невъзможност да налага санкции при установени нарушения.", посочва районният кмет.



По нейни данни срокът на разрешенията за маси пред заведенията изтече още на 30 април, като след тази дата търговците заплащат дължимите суми под формата на начислено обезщетение. Към момента в района са подадени 236 заявления за разполагане на маси, витрини и стелажи с обща заявена площ от близо 3000 кв. м. "Като районен кмет нямам правомощия да коригирам заявената от ползвателите площ – това е в компетентността на комисията", пише Шопова.



По нейни данни още по-сериозна е ситуацията с преместваемите обекти тип „павилион“, чиито разрешения изтичат на 30 юни. Подадени са 193 заявления, но при липса на нови разрешения от 1 юли енергоразпределителните дружества могат да преустановят електрозахранването на обектите, което ще доведе до прекратяване на дейността им.



Район „Одесос“ вече е страна по множество съдебни производства, свързани с неправомерно поставени обекти, получили законосъобразен отказ за издаване на разрешение.



В името на законността и доброто управление, считано от 1 юли районната администрация ще преустанови начисляването и събирането на дължимите обезщетения до назначаването на задължителната по закон комисия. Пропуснатите приходи за общинския бюджет ще продължат да се натрупват, докато не бъде възстановена нормалната работа на процедурата.

Редактор "Екип на Петел",

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