Районният съд в Хасково наложи наказание от 5 месеца условно за причинена смърт на куче

Снимка: Пиксабей

Районният съд в Хасково наложи наказание от пет месеца условно с тригодишен изпитателен срок за причинена смърт на куче, съобщиха от пресслужбата на съда. Присъдата е след споразумение между защитата на обвиняемия и прокуратурата, одобрено от съда.

Случаят е от 17 февруари тази година, когато на ул. "Антим" в Хасково Янчо Вълчев пробол с нож кучето, носещо белезите на порода „Бок", което по-късно е починало във ветеринарна клиника.

Вълчев трябва да плати и 511,29 евро глоба, посочва БТА. Определението за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!