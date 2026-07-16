Районният съд във Варна остава най-натовареният, но делата намаляват

кадър: Петел

Къде са най-натоварените съдилища в България и колко големи са разликите между тях? Отговор на тези въпроси дава интерактивна карта на натовареността на съдилищата, разработена от Института за пазарна икономика /ИПИ/ на базата на официални данни на Висшия съдебен съвет.

Районният съд във Варна остава най-натовареният съд в града, но през 2025 г. броят на делата на съдия намалява. Според правния експерт на ИПИ Екатерина Баксанова причината е реформата в заповедното производство, след която делата се разпределят чрез централизирана система между всички районни съдилища в страната, предаде Радио Варна.

„Използвали сме действителната натовареност на съдия на месец. Тази статистика обаче не отразява правната и фактическата сложност на делата“, коментира Баксанова.

По думите ѝ е необходимо да бъде въведена система, при която всяко дело има определена тежест, за да се отчита реалната работа на магистратите. Значение имат както видът на съда, така и характерът на производството.

През 2025 г. един съдия в Районния съд във Варна е разглеждал средно по 42,5 дела месечно – с близо 7 по-малко спрямо 2024 г. В Районния съд в Добрич натовареността е около 47 дела месечно на съдия. И двата съда попадат в категорията на средно натоварените за страната.

Сред съдилищата във Варна – районен, окръжен, административен, апелативен и военен – най-голяма остава натовареността на районния съд. Според Баксанова ниската натовареност на военните съдилища поставя въпрос за ефективността на ресурса, който се отделя за тях.

Сред другите тенденции в анализа е ръстът на самоотводите на съдии. През 2025 г. в страната те са близо 38 хиляди, Варна се нарежда след София с над 5 700 самоотвода.

„В много случаи мотиви липсват. Често се посочва само законовата разпоредба, без конкретни факти, които да показват защо съдът може да бъде пристрастен или заинтересован от изхода на делото“, каза Екатерина Баксанова.

Анализът обръща внимание и на командироването на магистрати. Според правния експерт практиката често се превръща във форма на кариерно израстване без конкурс.

„Когато магистрати са командировани в по-горна инстанция с години, това вече не е просто командировка, а фактическо повишаване“, посочи тя.

Редактор "Екип на Петел",

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