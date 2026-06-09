Районният съд във Варна остави в ареста мъж за нанасяне на лека телесна повреда и закана с убийство

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Районният съд във Варна уважи като основателно искането на прокуратурата и определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 40-годишен мъж, обвиняем за нанесена лека телесна повреда, противозаконно лишаване от свобода и отправени от него закани за живота на жената, с която съжителствал, в условията на домашно насилие, съобщават от ВРС.

Деянията са извършени на 6 юни 2026 г. След получен сигнал за случилото се незабавно е започнато досъдебно производство. На следващия ден мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за три престъпления.

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа с оглед довеждането му пред съда за определяне на мярка за неотклонение.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура във Варна, посочва БТА.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Окръжния съд във Варна.

В началото на март за подобни провинения съдът задържа в ареста 48-годишен мъж.

Редактор "Екип на Петел",

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