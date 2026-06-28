Разби се хеликоптер на "Сауди Арамко" в Персийския залив, 14 души са загинали
28.06.2026 / 17:11 0
Пиксабей
Четиринадесет души са изгубили живота си, след като хеликоптер на саудитската нефтена компания „Сауди Арамко“ се е разбил в Рас Танура, съобщават от Ройтерс, цитирайки саудитската новинарска агенция СПА.
Според информацията, причината за катастрофата остава неясна, като в момента се провеждат разследвания.
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