реклама

Разби се хеликоптер на "Сауди Арамко" в Персийския залив, 14 души са загинали

28.06.2026 / 17:11 0

Пиксабей

Четиринадесет души са изгубили живота си, след като хеликоптер на саудитската нефтена компания „Сауди Арамко“ се е разбил в Рас Танура, съобщават от Ройтерс, цитирайки саудитската новинарска агенция СПА.

Според информацията, причината за катастрофата остава неясна, като в момента се провеждат разследвания.

 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама