Разбиха албанска мрежа за трафик на тонове кокаин и пране на пари

Специализираната прокуратура на Албания (SPAK), в сътрудничество с Европол и редица европейски полицейски служби, е разбила мащабна престъпна организация, отговорна за трафика на 28 тона кокаин от Южна Америка към Европа. Приходите от престъпната дейност са били изпирани чрез инвестиции в недвижими имоти и хотелиерския сектор в Албания. Пазарната стойност на иззетите 17 тона се оценява на няколко милиарда евро, разкривайки мащаба на международната мрежа.

Операцията е осъществена с активното съдействие на Европол, както и на съдебни и полицейски органи от Белгия, Франция, Нидерландия, Германия и Италия. Ключова роля е изиграла анализът на данни и прихванати комуникации от криптираната платформа SkyECC, която наскоро бе разбита, съобщава порталът „Syri“, предаде БГНЕС.

Организацията е действала глобално, в партньорство с други групи, за да улеснява транспортирането на пратките до европейските пристанища, след което е инвестирала печалбите в недвижими имоти и бизнеси в Албания и извън страната.

Мрежата е обвинена, че между 2020 и 2021 г. е организирала трафика на 28 тона кокаин, разделени на няколко пратки, изпратени от Парагвай към пристанищата на Антверпен (Белгия) и Хамбург (Германия). От тях 17 тона са иззети, с пазарна стойност около 3,5 милиарда евро.

Дрогата е била скривана в законни товари – кашони със сапун, кутии с боя или индустриално лепило, изпращани от Южна Америка към водещи европейски пристанища. За прикритие върху опаковките са поставяни марки като „Fox“, „Puma“ и „Sy me rufe“.

Разследването на SPAK показва, че групата е управлявана от Парагвай, където двама от лидерите – братята Елвис и Ервис Чела – са контролирали целия трафик. Друга водеща фигура, Франк Чопя, е арестуван в Белгия.

Финансовите потоци са преминавали чрез различни схеми – физически пренос на пари в брой от ЕС към Албания чрез международни шофьори, използване на неформалната система Hawala и криптовалути.

SPAK е установила връзка между мрежата и пет фирми, регистрирани в Дуръс, Кавая и Рогожина, включително „AMR shpk“, собственост на Фадил Бала. Фирмата притежава хотелския комплекс Ajman Park Resort в с. Джафзотай, близо до Дуръс, който е запориран по нареждане на специализирания съд. Запорирани са и двуетажна вила в Дерми (оценена на около 1 млн. евро), редица имоти и терени в Шара (Тирана), както и други търговски дружества.

По делото са издадени 16 заповеди за арест, девет души са поставени под съдебен контрол в Албания, седем от тях – в предварителен арест, включително Ервис Чела. Нови обвинения са повдигнати и срещу Франк Чопя (познат и като Франк Гергели), който в момента е задържан в Белгия по обвинения за трафик на наркотици и организирана престъпност.

По данни на BIRN, прокурорите Алтин Думани и Владимир Мара определят тази мрежа като „една от най-могъщите албански организации в международния трафик на кокаин“, способна да влияе върху цените на дрогата на европейските пазари и да оперира с огромни количества за кратко време. Финансовата мощ, високата степен на организация и способността ѝ бързо да компенсира загубите я отличават от останалите известни на SPAK престъпни групи.

Това разбиване показва колко тясно са свързани наркотрафикът, прането на пари и икономическото проникване в ключови сектори като недвижими имоти и туризъм в Албания, и подчертава нуждата от по-строги контролни механизми, финансова прозрачност и борба с корупцията.

