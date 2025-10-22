Разбиха банда, задигнала над 1000 стола от заведения в Мадрид

снимка pixabay

Испанската полиция разби престъпна група, която за два месеца е откраднала повече от 1 110 стола от ресторанти и барове в Мадрид и близкия град Талавера де ла Рейна.



Седем души – шестима мъже и една жена, са арестувани за кражба и участие в престъпна организация. Групата е действала през нощта, отнемайки столовете, които са били разположени в откритите зони на заведенията, докато те са били затворени.



Полицията изчислява, че откраднатите столове са на стойност около 60 000 евро. Част от тях са били продадени не само в Испания, но и в Мароко и Румъния.



Разследването е започнало след няколко сигнала от собственици на ресторанти, които забелязали, че броят на столовете пред заведението им намалява през нощта. В Испания е обичайно ресторантите и баровете да оставят маси и столове навън – обикновено метални или от твърда пластмаса, подредени на купчини и оковани с вериги.



Служителите на реда продължават работата по случая, като не изключват възможността за нови арести и разкриване на други замесени лица, предаде морето.нет.

