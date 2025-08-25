Разбиха домашна оранжерия за марихуана в София, откриха и халюциногенни гъби

Снимки: МВР

Столични полицаи задържаха 42-годишен мъж с домашна оранжерия за марихуана по време на специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества, проведена на 21 август.

В обитавано от мъжа жилище са открити и иззети шатра за отглеждане на растения с работеща вентилационна и отоплителна система, растение от вида на канабиса, пластмасови съдове с различна вместимост, съдържащи торове и препарати за стимулиране на растежа, съобщават от полицията.

Намерени са и множество семена, халюциогенни гъби, различни по форма и цвят таблетки, четири електронни везни, пликче и метална кутия с марихуана, три пластмасови туби и три стъклени буркана с хексахидроканабинол.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 от НК. Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Материалите по случая са докладвани в Софийска градска прокуратура.

