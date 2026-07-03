Разбиха магазин на Лидл заради климатици на промоция във Франция

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Западна Европа е в плен на незапомнени жеги.

Хаос в супермаркетите във Франция избухна, тъй като купувачите се надпреварваха да купуват климатици и вентилатори на Lidl с отстъпка на фона на пареща гореща вълна.

Стотици чакаха на опашка с часове преди отварянето на магазините, докато полицията наблюдаваше тълпите в Париж, а вход на магазин в Нантер беше разбит на фона на наплива на купувачи.

Редактор "Екип на Петел",

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