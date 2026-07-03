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Разбиха магазин на Лидл заради климатици на промоция във Франция

03.07.2026 / 11:41 6

Кадър Фб

Западна Европа е в плен на незапомнени жеги.

Хаос в супермаркетите във Франция избухна, тъй като купувачите се надпреварваха да купуват климатици и вентилатори на Lidl с отстъпка на фона на пареща гореща вълна.

Стотици чакаха на опашка с часове преди отварянето на магазините, докато полицията наблюдаваше тълпите в Париж, а вход на магазин в Нантер беше разбит на фона на наплива на купувачи.

 

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Коментари
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Серж (преди 3 минути)
Рейтинг: 243884 | Одобрение: 49419
А аз вчера се запознах с един француцин. Продал си къщата във Версай и преди две години дошъл тук. Попитах го защо. Отговорът беше - Франция пропада стремително! Там вече няма живот! Не мога да позная собствената си държава!...
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уйчо (преди 15 минути)
Рейтинг: 134002 | Одобрение: 9222
А, това ли било. Бях в Лондон известно време преди доста години, дотам се бяха докарали, че на черната дъска в училищата трябвало да се казва "тебеширена дъска, chalkboard", че "черно " била мръсна и обидна дума! 
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Серж (преди 26 минути)
Рейтинг: 243884 | Одобрение: 49419
Не ни е калиброван мониторът! Затова те лъже в цветовете!
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уйчо (преди 35 минути)
Рейтинг: 134002 | Одобрение: 9222
Не бе, просто различавам цветовете. Как се нарича човек, който не различава цветовете? Далтонист. А който ги различава? Расист.
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Серж (преди 48 минути)
Рейтинг: 243884 | Одобрение: 49419
Ти пък, сега!... Това са чисти французи от Версай и Монмартр...Преки наследници на Луи Х|V!... Голям си расиЗ - мизирабъл, начии...
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уйчо (преди 54 минути)
Рейтинг: 134002 | Одобрение: 9222
Ма това Франция ли е??? Аз си помислих, че Сомалия или Сенегал.

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