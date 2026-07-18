Разбиха мащабен канал за мигранти, превозвани в камиони към Европа през България

снимка: МВР

При международна операция с участието на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани седем членове на организирана престъпна група за трафик на мигранти. Сред заловените са лидери и логистици на групата. Установени са общо 13 участници, трима от които вече изтърпяват наказание „лишаване от свобода“ в Гърция, а други трима се издирват.

Разследването е проведено от компетентните гръцки правоохранителни органи в сътрудничество със службите на България, Румъния и Нидерландия, с подкрепата на Югоизточноевропейския център за правоприлагане (SELEC) и с участието на Европейския център срещу контрабандата на мигранти (ECAMS) към Европол.

Значителна част от доказателствата по разследването са предоставени от Главна дирекция „Гранична полиция“, съобщават от Министерство на вътрешните работи.

Организираната престъпна група е действала от февруари 2026 г. Тя е превозвала незаконни мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Европейския съюз. Използвани са товарни и леки автомобили, включително рент-а-кар автомобили и други превозни средства, осигурявани на българска територия, както и автомобили, откраднати в Гърция.

Мигрантите били временно настанявани в наети или контролирани от групата жилища в Солун. След това били укривани в товарните отделения на камиони за международен транспорт и превозвани към други държави от Европейския съюз при сериозен риск за живота и здравето им. Транспортираните незаконни мигранти са основно граждани на Египет, но има и от други трети страни.

На 16 юли, след целенасочена и прецизна оперативна работа, служители на Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ и отдел „Разследване“ осъществиха действия на българска територия по предварително утвърден от директора на ГД „Гранична полиция“ план.

В София е задържан 45- годишен сирийски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Извършени са действия на адреси, където той е пребивавал и е иззет използваният от него автомобил. Уведомено е Бюро SIRENE при Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“.

В Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани останалите участници от организираната престъпна група. В рамките на операцията са претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. Иззети са два автомобила, мобилни телефони и други електронни устройства, документи за самоличност, парични средства и две охранителни камери.

От февруари 2026 г. досега са осъществени най-малко 12 незаконни превоза. За превозването на всеки мигрант са получавани между 2 000 и 6 500 евро, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро.

Операцията е пореден пример за активното участие на ГД „Гранична полиция“ в международното полицейско сътрудничество и в общите усилия срещу незаконния трафик на мигранти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!