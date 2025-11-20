Разбиха мащабна международна мрежа за трафик на културни ценности в България и Европа

снимка: Агенция "Митници"

Организирани престъпни групи, занимаващи се с трафик на културни ценности и пране на пари, бяха разкрити и задържани.

Претърсени са множество жилища, автомобили, сейфове и тайници на територията на цяла Европа и България. Открити са уникални артефакти, сред които златни, сребърни и бронзови монети, както и по-големи ценности – антични оръжия не само с европейски, но и с китайски произход. Откритията се оценяват на над 100 млн. долара на черния пазар, предаде NOVA.

Акцията е проведена под надзора на Софийската градска прокуратура и в рамките на международна оперативна група, координирана от Европол, с водещото участие на ГДБОП, НСлС и ДАНС. В операцията са участвали служби от Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания и България, като координацията е осъществявана от центрове в София и „Евроджъст“ в Хага.

„Говорим за артефакти, които са придобивани незаконно - голяма част от райони на Балканите, от гробници и музеи. Няма такива, които да са крадени от български музеи“, поясни заместник градският прокурор Ангел Кънев.

С подкрепата на Европол българските власти успяха да върнат в страната ни малко повече от 1000 артефакта, които били изложени за продан с фалшив произход и документи, въпреки че са част от легитимни колекции. Няколкостотин от тях са откраднати от легитимен частен колекционер, взети от него преди повече от 10 години. Над 90% от общото количество ще бъде върнато на България.

Към момента са задържани 35 души. Обвиняеми са 16 души, като няколко от тях са с двойно гражданство. Предвидените наказания за подобни престъпления включват забрана за напускане на страната и заплащане на парична гаранция в голям размер. Сред арестуваните са професори, археолози и други лица с научни титли.

Предмет на делото е и пране на пари, като са регистрирани финансови транзакции за над 1 млрд. долара. „Основната ни цел оттук нататък е да върнем нашето наследство, но най-голямата трудност е, че тези процедури отнемат много време — обикновено около 10 години“, заключи Кънев.

„Опазването на културното наследство е от изключителна важност. Това включва защита на артефактите от организирани престъпни групи, които се занимават с тяхната кражба и незаконно присвояване. Всяка държава носи отговорност за съхраняването на предметите, които са част от нейната история и културна идентичност“, коментира Йенс Лийтхигенар, ръководител на екип „Престъпления против собствеността“ към Центъра за борба с тежката и организирана престъпност на Европол.

