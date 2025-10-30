Разбиха мита за магнитчетата на хладилника и сметката за тока

Пиксабей

Слаборазпространеното магнитно поле не може да въздейства върху охладителната система

Сметката за ток не се влияе от магнитите за хладилник, потвърдиха експерти, опровергавайки широко разпространен онлайн мит. Изследване на Калифорнийския университет в Бъркли установи, че слабите статични магнитни полета от обикновените магнити са далеч под нивата, които биха могли да повлияят на електрическите компоненти на домашните уреди, предаде Дунав мост.

Мнението на университета е подкрепено от производители на домакински уреди, които категорично отхвърлят тезата, че магнитите за хладилник имат някакво влияние върху консумацията на енергия.

Митът вероятно произтича от объркване относно начина на функциониране на охладителния уред. Хладилниците работят чрез запечатана охладителна система, захранвана от компресор и хладилен агент, а не чрез някаква магнитна или електрическа реакция на външната врата.

Инженери обясняват, че когато залепите магнит към хладилника си, той просто се прикрепя към металната повърхност, без да пречи на процеса на охлаждане, сензорите или компресора. Дори десетки магнити на вратата създават магнитни полета, толкова слаби, че електрическите вериги на уреда дори не ги регистрират.

Ако сметката за ток е по-висока напоследък, причината трябва да се търси в други фактори. Твърде честото отваряне на вратата на хладилника, претоварването му или ненужно ниската температура могат да увеличат консумацията на енергия.

Износени уплътнения на вратите, прашни кондензаторни серпентини или остарели модели също могат да причинят неефективност. Експертите препоръчват почистване на задните серпентини поне два пъти годишно за оптимална работа на компресора.

Съвременен хладилник с обем 300 литра обикновено консумира около 1 до 1,5 единици електроенергия на ден. Енергийно ефективните инверторни хладилници могат да намалят това число допълнително, спестявайки до 30% от енергията годишно.

Магнитите за хладилник са изработени от гъвкави магнитни листове, които съдържат феритен прах или неодимови частици, смесени с гума или пластмаса. Магнитното поле, което произвеждат, е изключително слабо - под 0,1 милитесла, докато за повлияване на електронни компоненти са необходими поне 1000 милитесла.

За реално намаляване на потреблението на енергия, експертите предлагат следните съвети: дръжте вратата на хладилника затворена колкото е възможно по-дълго; настройте температурата в основното отделение на около 3–5°C; избягвайте да поставяте гореща храна вътре веднага след готвене; проверявайте и сменяйте износените уплътнения на вратата; почиствайте кондензаторните серпентини и осигурявайте пространство около хладилника за циркулация на въздуха.

Така че колекционерите на магнити за хладилник могат да бъдат спокойни - техните сувенири и украси не повишават сметката за ток.

