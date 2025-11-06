Разбиха мрежа от мними гадатели и медиуми

Пиксабей

Разбиха мрежа от мними турски гадатели и медиуми. Турската полиция е задържала общо 62 души, предава БТА.

Групата е обвинена в измама и изнудване на клиенти онлайн. При едновременни операции, проведени в 29 окръга, са задържани 62 лица за извършване на измама чрез експлоатация на религиозните чувства на гражданите посредством платформи в социалните мрежи, пише турското издание „Хюриет тудей“.

По време на извършените претърсвания на адресите са иззети 2 ПОС устройства, 62 мобилни телефона, 73 SIM карти, 2 SSD карти, 3 лаптопа, 4 настолни компютъра и голям брой документи, визуални и цифрови материали.

Местният ежедневник „Сабах“ съобщи, че жертви на групата са станали стотици хора.

Гадателството е широко разпространено в Турция, а властите редовно предупреждават гражданите за свързани с него измами, припомня ДПА.

Местни медии припомнят и че през юли два популярни уебсайта за гадатели са били разследвани за измама и основателят им беше задържан.

