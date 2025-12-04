Разбиха мрежа за криптоизмами и дийп фейк реклами, изпрала над 700 милиона евро

Снимка: МВР

Дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП участва в провеждането на мащабна международната операция по прекратяване дейността на престъпна мрежа за криптовалутни измами и пране на пари, действала на територията на цяла Европа и в трети страни.

Продължителното разследване и полицейската операция са проведени с участието на 8 държави - Белгия, България, Германия, Франция, Испания, Израел, Кипър, Малта, и с експертната и координационна подкрепа на Европол и Евроджъст, съобщават от МВР.

През последните години рекламите - често съдържащи фалшиви публикации, използващи имената и визиите на медии, знаменитости, политици или дипфейк видеа - се превърнаха в сериозен международен проблем.

Разкриването на схемата започва от една измамна криптоплатформа, която разкрива широка престъпна екосистема — множество фалшиви инвестиционни сайтове, кол центрове и сложни финансови канали за пране на пари.

Установено е, че престъпната група е управлявала десетки фалшиви криптоинвестиционни платформи, привличайки хиляди жертви чрез модерни и убедителни онлайн реклами, обещаващи висока възвръщаемост.

След регистрация, жертвите са били многократно контактвани от оператори, които ги убеждавали да инвестират още и още средства, като на потребителите са обещавани фалшиви високи печалби на измислени търговски платформи.

Веднъж прехвърлени, средствата се източвали и изпирали през множество блокчейни и криптоборси, като престъпниците използвали цифровата анонимност за прикриване на незаконните парични потоци.

Разследването установява още, че мрежата е функционирала чрез множество взаимосвързани измамни платформи и финансова инфраструктура, поддържана в различни държави.

Първите арести и изземвания са проведени на 27 октомври 2025 г. по искане на френските и белгийските власти в три държави, Кипър, Германия и Испания. Задържани по време на акцията са 9 лица, заподозрени в пране на средства, генерирани от криптоизмами.

Иззети са активи: 800 000 евро в банкови сметки, 415 000 евро в криптовалути, 300 000 евро в брой, дигитални устройства и луксозни стоки.

Втората фаза на операцията срещу инфраструктурата за измамни реклами е проведена на 25 и 26 ноември 2025 г. в Белгия, България, Германия и Израел, като сред целите са компании, стоящи зад подвеждащи онлайн рекламни кампании.

Общите действия идентифицират над 700 милиона евро, изпрани чрез мрежата от криптоборси и финансови канали. След арестите и изземванията разследващите органи установяват връзките и активите на престъпната организация в държавите, където тя е действала.

