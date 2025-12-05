Разбиха наркооранжерия, 49-годишен варненец е задържан

Снимка: Булфото

49-годишен варненец, известен на полицията, е задържан вчера в рамките на национална полицейска операция по линия противодействие разпространението на наркотични вещества.

Срещу мъжа е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение и отглеждане на растения от рода на конопа.

Криминалистите са разбили оранжерия, обособена от извършителя, в която са намерени 96 броя от растящата марихуана, съобщават от ОД на МВР - Варна.

Няколко часа по-рано в ареста е настанен и 20–годишен жител на село Величково. Той се озовал там, след като полицаите намерили в него над 10 пакетчета с упойващи субстанции – кокаин и марихуана.

Срещу мъжа, също известен на полицията, е образувано досъдебно производство.

