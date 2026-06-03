Разбиха наркооранжерия край Варна, има задържан

снимка: ОДМВР Варна

Териториалното отделения в Провадия при Районна прокуратура – Варна ръководи разследване във връзка с разкрита оранжерия, използвана за засаждането и отглеждането на растения от рода на конопа. 47-годишен мъж е привлечен към наказателна отговорност.

Оранжерията е открита при специализирана операция, проведена от служители на ГДБОП на 1 юни 2026 година. При извършените претърсвания, в къща в провадийското село Ветрино е разкрита оранжерия, в която са отглеждани растения от рода на конопа. Установено е, че помещения в къщата са добре оборудвани за осъществяване на нелегалната дейност. Иззети са общо 119 броя растения в напреднал стадий на растеж, предаде Радио Варна.

Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава под ръководството и надзора на прокурор от ТО Провадия при Районна прокуратура – Варна. И.И. не е осъждан. На мъжа е наложена мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 5000 евро.

Редактор "Екип на Петел",

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