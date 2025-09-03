Разбиха наркооранжерия край Варна, задържани са двама братя

Снимки: ОД на МВР - Варна

Криминалисти от варненската полиция разбиха наркооранжерия край Варна. Спецакцията се е провела във вторник - 2 септември, по линия „Противодействие разпространението на наркотични вещества“ на територията на ОДМВР – Варна.

В землището на село Въглен, община Аксаково, са намерени и иззети 40 растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, торове и препарати служещи на отглеждането им. В момента на полагане на грижи за растенията са задържани двама братя на 46 и 47 години от Варна – известни на органите на полицията и осъждани за различни престъпления, съобщават от полицията.

В по-възрастния от двамата братя е намерено и иззето известно количество кокаин. Извършителите са задържани за срок до 24 часа.

Случаят е докладван на Районна прокуратура – Варна, под чийто надзор продължават действията по разследването.

