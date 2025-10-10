Разбиха наркооранжерия в София

Снимки: МВР

Криминалисти от столичното Пето РУ разбиха наркооранжерия. Акцията се е провела на 8 октомври в квартал „Враждебна“ след получена информация за софиянец, който отглеждал канабис и разпространявал наркотици на територията на столицата.

Служителите на реда задържали 51-годишния мъж пред имота му в квартала. На адреса е открита оранжерия с инсталация за капково напояване и засадени близо 40 растения канабис с голям брой отклонения и съцветия, с височина от 180 до 250 см и обособени в отделни гнезда. На място са намерени полиетиленов чувал и пластмасова кофа, пълни със зелена листна маса, а в прилежаща постройка - още 31 растения канабис, високи между 100 и 150 см, с множество съцветия, оставени за сушене.

Открити били още шест стъклени буркана, метална кутия, три пластмасови кофи, пълни със суха листна маса (марихуана), както и метална кутия, съдържаща конопени семена. Намерен и иззет бил газ сигнален револвер „Аркус“ с пет боеприпаса към него. Общото количество иззети наркотични вещества са 70 растения - 20 кг и 400 г канабис и около килограм и половина марихуана.

Мъжът бил задържан с полицейска мярка за 24 часа, а по случая образувано досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.

От МВР припомнят, че само за няколко дни криминалистите от Пето РУ са провели три успешни специализирани полицейски операции - на 4 октомври те иззеха наркотични вещества от затворническо общежитие „Кремиковци“. Тогава в ръчен багаж били открити 10 плика, съдържащи бяло и кафяво прахообразно вещество. В резултат на последвалите действия е задържана 37-годишна жена. При претърсване в жилището ѝ са намерени и иззети различни количества прахообразни и кристални вещества, три електронни везни, множество опаковки и тетрадка със записки, свързани с престъпната дейност. Жената е известна на полицията за наркотици, грабежи и кражби, осъждана. Експертната справка установила, че намереното е три грама кокаин, 42 грама метамфетамин и 58 грама фентанил. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 от НК. Материалите са докладвани в Софийска градска прокуратура. Задържаната е привлечена като обвиняема и ѝ е наложена постоянна мярка „задържане под стража“.

На 7 октомври при обиск и претърсване в жилището на 37-годишен софиянец в кв. „Левски Г“ бяха открити и иззети растения канабис.

