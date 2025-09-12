Разбиха нелегална търговия с перилни и почистващи препарати

Снимки: МВР

Нелегална търговия с козметични продукти, перилни и почистващи препарати разследват униформени под надзора на районната прокуратура, съобщиха от полицията.

Иззети са множество опаковки от различни по вид и марка артикули, предава Дарик. На 11 септември екипи от сектора провели полицейска акция на територията на пазарджишкия квартал „Изток“.

Органите на реда извършили проверка в търговски обект, стопанисван от 47-годишна жителка на квартала.

Вътре били открити различни стоки - шампоани, перилни и почистващи препарати, всички носещи логото на известни марки.

Станало ясно, че в магазина се осъществява търговска дейност без съгласието на притежателя на изключителното право на въпросните марки. Извършен е оглед и са иззети общо 4768 артикула.

По случая се води разследване под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

