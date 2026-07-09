Разбиха незаконен склад с близо 50 000 вейпа без бандерол
Снимка Булфото
Голям удар на полицията. При акция на компетентните органи е разбит незаконен склад, в който са открити близо 50 000 електронни цигари (вейпове) без бандерол, научи bTV.
По случая е образувано разследване. Изясняват се произходът на стоката, начинът на разпространение и всички лица, свързани с дейността.
По непотвърдена информация наемател на помещението е собственик на известена верига фитнеси.
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