Разбиха незаконен склад с близо 50 000 вейпа без бандерол

Снимка Булфото

Голям удар на полицията. При акция на компетентните органи е разбит незаконен склад, в който са открити близо 50 000 електронни цигари (вейпове) без бандерол, научи bTV.

По случая е образувано разследване. Изясняват се произходът на стоката, начинът на разпространение и всички лица, свързани с дейността.

По непотвърдена информация наемател на помещението е собственик на известена верига фитнеси.

Редактор "Екип на Петел",

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