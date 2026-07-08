Разбиха незаконно козметично студио, иззеха препарати за инжектиране и над 44 000 евро

Пиксабей

Разбиха незаконно козметично студио в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Негов собственик е жителка на областния град. В обекта се извършвали специфични разкрасителни дейности без необходимата правоспособност.

В обекта са открити различни видове препарати, които са предназначени за инжектиране, игли и спринцовки.

В жилището на управителката, в хладилник били открити пептиди, както и сумата от над 44 000 евро, която била съхранявана в каса, предаде "Дарик".

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!