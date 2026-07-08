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Разбиха незаконно козметично студио, иззеха препарати за инжектиране и над 44 000 евро

08.07.2026 / 14:34 1

Пиксабей

Разбиха незаконно козметично студио в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Негов собственик е жителка на областния град. В обекта се извършвали специфични разкрасителни дейности без необходимата правоспособност.

В обекта са открити различни видове препарати, които са предназначени за инжектиране, игли и спринцовки.

В жилището на управителката, в хладилник били открити пептиди, както и сумата от над 44 000 евро, която била съхранявана в каса, предаде "Дарик".

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

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Коментари
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kris (преди 38 минути)
Рейтинг: 632218 | Одобрение: 124493
Наистина не разбирам кокошките дето си надуват човките да приличат на маймунско дупе.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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