Разбиха незаконно козметично студио, иззеха препарати за инжектиране и над 44 000 евро
Пиксабей
Разбиха незаконно козметично студио в Пазарджик, съобщиха от полицията.
Негов собственик е жителка на областния град. В обекта се извършвали специфични разкрасителни дейности без необходимата правоспособност.
В обекта са открити различни видове препарати, които са предназначени за инжектиране, игли и спринцовки.
В жилището на управителката, в хладилник били открити пептиди, както и сумата от над 44 000 евро, която била съхранявана в каса, предаде "Дарик".
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
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