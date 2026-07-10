Разбиха организирана престъпна група за рент-а-кар измами, с издирвани в Германия коли

снимка: МВР

Във връзка със зачестили случаи на установени в България моторни превозни средства, предмет на престъпление в Германия, в Главна дирекция „Гранична полиция“ са предприети активни действия по установяване на извършителите на престъпната дейност. При проверките първоначално са установени и иззети 7 леки автомобили, обявени от Германия за издирване. Всички автомобили са с дата на първа регистрация 2025 г. и са предмет на т.нар. рент-а-кар измами. Установени са данни за български граждани, съпричастни към престъпната дейност, действащи на територията на България и Германия, съобщиха от Министерство на вътрешните работи.

По случая е започнато разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана. В хода на работа по досъдебното производство са установени данни за организирана престъпна група, съпричастна към обсебване и вещно укривателство на моторни превозни средства с произход Германия и транспортирането им до територията на България през граничните преходи с Румъния. Установени са доказателства за обсебени общо 15 броя МПС, а нанесените щети са в особено големи размери и възлизат на около 900 000 евро.

На 7 юли е проведена специализирана полицейска операция от служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Монтана, при която са извършени претърсвания на 14 адреса на територията на страната. Иззети са документи и платежни инструменти, имащи отношение към престъпната дейност. Иззет е и един мотоциклет, обявен за издирване от Германия.

Задържани са 10 български граждани, а обвиняемите до момента са четирима, между които организаторът, който е ръководил набирането на „мулета“ – хора, които с личните си документи са наемали коли в Германия и след това са ги превозвали до България.

Работата по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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