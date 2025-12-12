Разбиха престъпна група за онлайн инвестиционни измами с кол центрове в София
снимка: МВР
Мащабна акция срещу организирана престъпна група, извършвала онлайн инвестиционни измами, беше проведена на 11 декември в София. Разследването е под ръководството на Софийската градска прокуратура.
Групата е управлявала няколко кол центъра в столицата и е въвличала граждани от различни държави в Европейския съюз в измамни схеми за „инвестиции“ с обещания за бърза и висока печалба, предаде бТВ.
Как е действала схемата?
Според разследващите, от средата на 2022 г. престъпната група е използвала множество фалшиви онлайн платформи и уебсайтове, представяни като легитимни инвестиционни посредници. Чрез т.нар. „социално инженерство“ служителите в кол центровете убеждавали жертвите да влагат пари в привидна търговия с финансови инструменти, която всъщност не е съществувала.
В групата са участвали български и чуждестранни граждани, а нанесените имотни вреди на пострадали граждани от ЕС са значителни.
Акцията е проведена в тясно международно сътрудничество в рамките на европейските механизми за полицейско партньорство.
Какво е иззето?
- При претърсванията и обиските са иззети:
- над 20 мобилни телефона и множество СИМ карти
- над 30 флашки, компютри и харддискове
- тефтери и списъци със служители
- наркотични вещества
- 17 кюлчета инвестиционно злато на стойност около 7000 лв. всяко
- над 45 000 лв. в брой
- 5 хардуерни криптопортфейла
В един от портфейлите са открити криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара. Изземването е извършено със съдействието на отдел „Киберпрестъпления“ към Националната следствена служба.
В рамките на акцията са извършени обиски, разпити на свидетели и процесуално-следствени действия с цел окончателно прекратяване на дейността на престъпните структури. Разследването по случая продължава.
