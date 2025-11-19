Разбиха престъпна група за разпространение на наркотици в Софийско

Снимки: МВР

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се води разследване за дейността на организирана престъпна група (ОПГ), занимавала се с разпространение на наркотици.

На 14 ноември тази година ГД „Борба с организираната престъпност“ проведе специализирана операция срещу разпространение на наркотични вещества на територията на гр. Златица и с. Чавдар. При претърсване на няколко адреса и леки автомобили са открити топчета, увити в алуминиево фолио, ПВЦ епруветка и ПВЦ кутийка, съдържащи суха растителна маса, бучка бяло вещество, саморъчна цигара и електронни везни, информира Дарик.

При направени полеви тестовете веществата реагирали на коноп и амфетамин.

В хода на разследването е установено, че в периода между 1 февруари 2024 г. и 14 ноември 2025 г. на територията на област София, в частност в гр. Златица и с. Чавдар, е действала ОПГ за продажба на наркотици.

На 14 ноември т.г. у членовете ѝ били открити наркотични вещества, предназначени за разпространение, които те държали в лек автомобил и обитаваните от тях имоти в гр. Златица.

Като обвиняеми по делото са привлечени 4 лица – Н.Р., на 35 години, Д.И., на 28 години, С.И., на 25 години, и П.М., на 28 години.

С определения на съда спрямо участниците в ОПГ са взети различни мерки за процесуална принуда – задържане под стража, домашен арест, подписки.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

