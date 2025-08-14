Разбиха престъпна група за трафик на наркотици

снимка: МВР

Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици в големи размери беше разкрита след акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. Задържани са шестима души – ръководителят на групата и петима участници, повдигнати са им обвинения за трафик на дрога.

Четирима от тях са със взети мерки „Задържане под стража“, а един е освободен под парична гаранция от 3000 лева. Петима от тях са арестувани на територията на Пловдив и Бургас. Шестият участник в групата е задържан вчера в София, предстои утре да да се гледа мярката му за неотклонение в окръжния съд в Пловдив, предаде БНР.

По време на обиските в Пловдив, Бургас и София са иззети общо 90 килограма марихуана, като 10 от тях са били открити в колата на последния задържан участник в столицата.

Групата е действала в продължение на година и половина на територията на страната. Регионалната дирекция на ДАНС се е задействала по сигнал, като впоследствие е информирала прокуратурата. При разследването е установеро, че ръководителят на ОПГ-то, който е управител на търговско дружество и се занимава с продажби на имоти и автомобили, е осигурявал дрогата – предимно кокаин и марихуана, а участниците в групата са били ангажирани с трафика й. Те са набирали международни шофьори, които са пренасяли наркотиците в специално обособени тайници.

Акцията по задържането на шестимата е започнала миналата събота, съобщиха от ГДБОП. Арестуваните са само мъже на възраст между 26 и 62 години. Двама от тях – ръководителят на ОПГ-то и един от участниците са от Пловдив, а останалите четирима – от София.

Според Емил Борисов, зам.-директор на ГД БОП, първоначално са задържани 10-ма души за 24 часа, като част от тях впоследствие са освободени.

Всички участници са известни на службите, като преди са се занимавали с трафик на хероин. Разследващите продължават да работят по разкриване на цялостната работа на организираната престъпна група.

