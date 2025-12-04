реклама

Разбиха престъпна мрежа в Испания, принуждавала мигранти да работят при робски условия

04.12.2025 / 16:51 2

Снимка: Пиксабей

Испанската полиция разби престъпна мрежа, обвинена в принуждаването на стотици мигранти да работят във ферми в Източна Испания при нечовешки и робски условия, предаде Ройтерс, като се позова на испанското вътрешно министерство.

Служителите на реда арестуваха 11 души и идентифицираха повече от 300 потенциални жертви - много от които произхождат от Непал, съобщи полицията. Мигрантите са влезли в Шенгенското пространство с туристически визи, преди да бъдат откарани в селски райони на испански провинции като Аликанте, Валенсия и Сарагоса, посочва БТА.

Полицията иззе пари в брой, фалшиви документи и телефони при операции в югоизточната провинция Албасете.

Мигрантите са били струпвани в помещения с лоша вентилация, спели са на пода и са плащали непосилни суми за наем, транспорт и храна, поясни полицията.

Някои са работели по 12 часа на ден и в много случаи не са получавали никакво заплащане.

 

1
0
MrBean (преди 37 минути)
Рейтинг: 201807 | Одобрение: -1623
Има един много сладко-комичен-трагичен филм "Андалусия,любов моя". Разказва същите истории по комичен начин...но резултата  е същия.
1
0
уйчо (преди 49 минути)
Рейтинг: 120488 | Одобрение: 6483
Така се вади хляба в чужбина, с пот и сълзи. Те чули, че настаняват, хранят и жените общи и айде. Нека да се разчуе, че много мангал напира, ама що ги арестуват тези хора, че "туристите" им работели по фермите! 

