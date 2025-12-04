Разбиха престъпна мрежа в Испания, принуждавала мигранти да работят при робски условия

Снимка: Пиксабей

Испанската полиция разби престъпна мрежа, обвинена в принуждаването на стотици мигранти да работят във ферми в Източна Испания при нечовешки и робски условия, предаде Ройтерс, като се позова на испанското вътрешно министерство.

Служителите на реда арестуваха 11 души и идентифицираха повече от 300 потенциални жертви - много от които произхождат от Непал, съобщи полицията. Мигрантите са влезли в Шенгенското пространство с туристически визи, преди да бъдат откарани в селски райони на испански провинции като Аликанте, Валенсия и Сарагоса, посочва БТА.

Полицията иззе пари в брой, фалшиви документи и телефони при операции в югоизточната провинция Албасете.

Мигрантите са били струпвани в помещения с лоша вентилация, спели са на пода и са плащали непосилни суми за наем, транспорт и храна, поясни полицията.

Някои са работели по 12 часа на ден и в много случаи не са получавали никакво заплащане.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!