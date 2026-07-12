Разбиха схема за коли от Германия

Снимка "Гранична полиция"

10 души са задържани при операция на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро. Това съобщиха от дирекцията на Фейсбук страницата си.

Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още трима участници са привлечени към наказателна отговорност, пише btvnovinite.bg. Организаторът е ръководил набирането на "мулета" - хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия и след това са ги превозвали до България.

Разследването е започнало след зачестили случаи на установени в България автомобили, обявени за издирване от Германия. При първоначалните проверки са установени и иззети 7 коли, всички с първа регистрация през 2025 г. Установени са и данни за българи, съпричастни към престъпната дейност на територията на България и Германия.

Установени са доказателства за общо 15 моторни превозни средства. Иззети са документи и платежни инструменти, свързани с престъпната дейност, както и мотоциклет, обявен за издирване от Германия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!