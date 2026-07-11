Разбиха схема за разпространение на райски газ в Слънчев бряг, има задържани

Снимка: ОДМВР-Бургас

Шест задържани лица и изземването на нови количества райски газ и различни по вид наркотици са резултатите от проведена снощи специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

В спецакцията участваха служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР - Бургас и Районно управление - Несебър.

Образувани са две преписки за разпространение на райски газ, като са установени и задържани 37 флакона с вместимост от 700 мл, съобщават от полицията.

Райският газ е открит в лек автомобил и в частна квартира в Несебър, ползвани от 18-годишен софиянец, който го разпространявал както в Слънчев бряг, така и по курорти по Южното Черноморие.

Задържаните са на различна възраст, като освен българи има и двама украинци.

Образувани са три преписки за притежаване на марихуана и кокаин, както и бързо производство за държане на марихуана с общо тегло 7 грама от 29 годишен мъж от село Кошарица.

Редактор "Екип на Петел",

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