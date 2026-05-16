Разбиха склад и автоморга с части от крадени автомобили в София

Снимки: МВР

Столични криминалисти разбиха склад и автоморга с части от крадени автомобили. До реализацията на служителите от сектор „Престъпления свързани с МПС“ се стигнало след продължително оперативно наблюдение на склад за авточасти и автоморга в ж.к. „Дружба“, съобщават от МВР.

Акцията, проведена на 14 май следобед е в рамките на продължаващата специализираната полицейска операция, разпоредена от Министерството на вътрешните работи.

В склада са установени авточасти от различни автомобили – двигатели, скоростни кутии, врати, кори на врати арматурно табло, батерия хибрид и др., предмет на противозаконно отнети автомобили на територията на столицата от 2022 до 2025 г.

Колите са от различни марки и са били паркирани на улицата в жилищни квартали, обслужвани от Трето, Шесто, Осмо и Девето районни управления.

51-годишният мъж е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 215 от НК. Материалите по случая са докладвани на Софийска районна прокуратура.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!