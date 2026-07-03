Разбита е международна мрежа за мъже, които упояват партньорките си

Снимка Пиксабей

Международна полицейска операция, обхващаща седем държави, разкри високо организирана мрежа за мъже, които упояват и изнасилват партньорките си. Насилниците са използвали онлайн чат групи, за да подпомагат и насърчават нападенията, съобщи Си Ен Ен.

В повечето случаи жертвите са жени, на които са дадени упойващи вещества, преди да бъдат изнасилени и сексуално нападнати, съобщиха Европол и британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA). Онлайн групите предоставят пространство на предимно мъже извършители, където те могат да координират нападения, да споделят информация, както и да публикуват видеоклипове и снимки на насилието.

Германски и британски криминални агенции, с помощта на правоохранителните органи от САЩ, Бразилия, Канада, Франция, Унгария, Холандия и Испания, започнаха съвместна операция за справяне с „развиващата се заплаха“, съобщи британската NCA в изявление в четвъртък.

Често жертвите нямат представа, че са били сексуално нападнати, докато не бъдат уведомени от полицията, а насилието е извършено от някой, когото познават и на когото имат доверие, а в някои случаи и от множество хора, уточняват от агенцията.

Разследванията идват след нашумелия случай с Жизел Пелико Пелико във Франция, чийто съпруг организирал десетки непознати да я изнасилят, докато е била в безсъзнание. Случаят шокира света и предизвика културно преосмисляне на насилието, основано на женомразство, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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