Разчистиха варненския плаж след пораженията от бурята

снимки Булфото

Ден след бурята концесионери и персонали на заведения разчистват водорастли и отломки по централния плаж, това предаде кореспондент на Булфото. Въпреки обилния валеж и силния вятър, ситуацията в града и областта остана сравнително спокийна.

Още вчера към 17 часа стана ясно, няма данни за бедстващи населени места, няма наводнени домове, както и прекъсвания на електрозахранването.

ВиК-авария и запушени канали в някои домове община Долни чифлик. Почти 100 литра на квадратен метър са валежите в община Белослав, там няма сигнали за наводнени домове или други проблеми.

В община Бяла през деня е имало паднали клони, които веднага са били отстранени, там силният вятър е нарушил покривната конструкция на къща.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!