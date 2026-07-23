Разчистиха всички "украси" - черешово топче, бъчви и каручка в централния подлез във Варна

снимка: Район "Одесос"

Всички „украси“ като столове, маси, черешово топче, бъчви, каручка и пр., разположени без разрешение пред заведение за бързо хранене в централния подлез, са разчистени. Това установиха при проверка експерти от екоконтрола на район „Одесос“.

Настилката пред заведението ще бъде почистена допълнително от фирма ЗМБГ, посочват от районната администрация.

Припомняме, че кметът на района Янислава Шопова се срещна със собствениците веднага след сигнала за заетите площи и след проверката, която установи нерегламентирано ползване на площ извън границите на частния имот.

Редактор "Екип на Петел",

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