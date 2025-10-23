Разчистването сметището до гробището в Тополи може да осигури още 1000 гробни места

Пиксабей

Разчистването на сметището до гробището в Тополи, което се простира на площ от 6 дка и включва хиляди кубици отпадъци, може да осигури около 1000 допълнителни гробни места. Това каза управителят на общинското дружество „Обреди“ Тодор Генков на заседание на комисията по собственост към Общински съвет, пише "Морето".

Той алармира за проблема с натрупания боклук от години, но до решение така и не се стига. Сега предлага за стартиране на разчистването на сметището да се използва неразпределената печалба на дружеството за последните 10 години. Тя възлиза на повече от 200 хил. лева.

По думите му повече от десетилетие нито един гробищен парк в общината не е разширяван. Ако теренът, върху който се намира сметището, се окаже подходящ, може да се използва за допълнителни места.

На днешното си заседание Комисията по собственост и стопанство към Общински съвет – Варна даде съгласието си неразпределената печалба на общинското дружество „Обреди“ към 31 декември 2024 г. да бъде използвана за частично премахване на натрупаните отпадъци в гробищен парк „Запад“ в село Тополи. За периода 2015–2024 г. натрупаната печалба на дружеството възлиза на малко над 780 000 лева, съобщиха от пресслужбата на ОбС.

Около 90 хил. лева от средствата ще бъдат отделени за закупуване на химически препарати, необходими за поддръжката на басейните от ПК „Приморски“. Това предложение вече получи одобрението на комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна.

Основната част от средствата ще бъде инвестирана в разчистването на сметището, образувано в рамките на гробищния парк, за което има предписание от РЗИ – Варна. То е на площ от около 6 дка, а след почистването му ще освободи терен за близо 1000 нови гробни места, което ще облекчи недостига на площи, заяви в зала „Пленарна“ управителят на „Обреди“ Тодор Генков.

На днешното си заседание комисията одобри също осем предложения за отдаване под наем на общински имоти чрез публичен търг с явно наддаване. Сред тях са обекти, разположени на бул. „Христо Смирненски“, в местност „Боровец – Юг“, както и търговски помещения на ул. „Андрей Сахаров“ №1.

С решение на местния парламент ще бъде предоставено безвъзмездно за управление на Народно читалище „Васил Левски 1945“ общински имоти, разположени на ул. „Лоза“ и бул. „Осми Приморски полк“ №137. Съветниците дадоха съгласието си помещения на ул. „Петко Стайнов“ №7 да се използват от „Комплекс за социални услуги за бездомни лица и семейства“ и „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“. На същия адрес ще бъде създаден нов „Дневен център за деца с увреждания“, където вече се предлага почасова грижа. Одобрено беше и предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост, разположен в ж.к. „Трошево“, бл. 10, за нуждите на район „Младост“.

В дневния ред на заседанието бяха включени общо 13 предложения, свързани с прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти – общинска собственост. Те обхващат имоти, разположени в различни части на Варна, включително в кв. „Галата“, селищните образувания Ален мак, Боровец-юг, Сотира, Зеленика, Акчелар, Пчелина, село Тополи и местността Франга дере и Кокарджа. Всички предложения получиха одобрението на членовете на комисията.

